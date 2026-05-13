طهران سقطت عسكريًا.. ترامب: 159 سفينة بحرية إيرانية ترقد في قاع البحر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عندما تزعم الأخبار الكاذبة بأن العدو الإيراني يحقق تقدمًا عسكريًا فهذه خيانة وتمنح الإيرانيين أملاً زائفاً.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران كان لديها 159 سفينة في أسطولها البحري والآن ترقد كل واحدة منها في قاع البحر، ولم يعد لدى إيران أسطول بحري وقوتهم الجوية فنيت وضاعت منهم التقنيات كافة.

وتابع "ليس لدى الإيرانيين بحرية وقواتهم الجوية وتقنياتهم ذهبت وكذلك قادتهم والبلاد في كارثة اقتصادية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إنه "لن يتم إبرام صفقة مع إيران إلا إذا كانت جيدة، وبطريقة أو بأخرى سيكون الأمر جيدًا جدًا للشعبين الأمريكي والإيراني".

وأوضح ترامب، في تصريحات خلال مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى قاعدة أندروز الجوية استعدادًا للتوجه إلى الصين، أنه سيجري محادثات مطولة مع الرئيس الصيني حول الحرب على ايران، مضيفًا: "لا نحتاج إلى أي مساعدة من الصين بشأن إيران وسننتصر بطريقة أو بأخرى".

وتابع الرئيس الأمريكي "إننا سنرى أمورًا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران، وستنخفض أسعار النفط قريبًا وسترون تدفقًا للنفط بشكل غير مسبوق.