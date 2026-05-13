ترامب يكشف عن «القضية المركزية» في مباحثاته مع الرئيس الصيني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التجارة ستكون القضية المركزية في زيارته إلى الصين التي تبدأ خلال ساعات قليلة.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه سيجري "محادثة طويلة" بشأن إيران مع الزعيم الصيني شي جين بينج، مضيفا "لدينا الكثير من الأمور لنناقشها. لن أقول إن إيران واحدة منها، لأكون صادقا معكم، لأن إيران تحت السيطرة إلى حد كبير".

وأضاف ترامب أنه تحدث مع شي وأنهما يتطلعان إلى الزيارة، مضيفاً "لقد كان صديقاً لي. لقد كان شخصاً نتفق معه. وأعتقد أنكم سترون أن الأشياء الجيدة ستحدث".

وأشاد الرئيس ترامب بالعلاقة التي تجمعه بالرئيس الصيني، مؤكدًا أن التواصل بينهما مستمر، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الثنائية والدولية.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن علاقته بالرئيس الصيني “رائعة”، مضيفًا أن الجانبين سيتحدثان حول “الكثير من الأمور”، دون أن يحدد طبيعة الملفات التي ستُطرح للنقاش.