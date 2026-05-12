إيران تبرر التسلل إلى جزيرة كويتية بـ"عطل ملاحي".. وتصعيد خليجي واسع ضد طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضباط الأربعة الذين أوقفتهم الكويت دخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة "خلل في نظام الملاحة" خلال مهمة بحرية وصفتها بالروتينية، نافية بشكل قاطع الاتهامات الكويتية بشأن التخطيط لتنفيذ أعمال عدائية داخل الأراضي الكويتية.

وفي المقابل، صعدت الكويت لهجتها تجاه طهران، إذ أدانت تسلل عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان، مؤكدة وقوع اشتباك مع القوات الكويتية أسفر عن إصابة أحد العسكريين قبل القبض على المتسللين.

وشددت الخارجية الكويتية على مطالبتها إيران بوقف ما اعتبرته "أعمالاً عدائية وغير مشروعة" تهدد أمن الخليج واستقراره، محذرة من تداعيات هذه التحركات على جهود خفض التوتر في المنطقة.

الواقعة أثارت موجة إدانات عربية وخليجية واسعة، حيث أكدت السعودية رفضها لأي انتهاك يمس سيادة الكويت أو يخالف القانون الدولي، معتبرة أن هذه التصرفات تقوض مساعي تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شددت مصر على رفضها الكامل لأي محاولات تستهدف زعزعة أمن دول الخليج، فيما وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي السياسات الإيرانية بأنها تمثل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والأمن الجماعي.

من جهتها، طالبت قطر بوقف ما وصفته بالهجمات الإيرانية غير المبررة على دول الخليج، بينما أعلنت الإمارات تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها للإجراءات الأمنية التي اتخذتها للتعامل مع الحادث.