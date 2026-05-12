إيران تقاضي أمريكا دوليا بتهمة العدوان على منشآتها النووية

أعلنت إيران رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً واشنطن بتنفيذ عدوان عسكري استهدف منشآتها النووية، إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية وتهديدها باستخدام القوة العسكرية.

وذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء أن الحكومة الإيرانية استندت في تحركها القانوني إلى بنود اتفاقيات الجزائر الموقعة عام 1981، معتبرةً أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها الدولية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا ضد إيران.

وبحسب الدعوى، التي تم تسجيلها رسميًا في مارس 2026 أمام محكمة المطالبات الإيرانية-الأمريكية، فإن طهران اتهمت واشنطن بخرق تعهداتها الدولية عبر ما وصفته بالتدخلات العسكرية والضغوط الاقتصادية المستمرة.

وفي عريضة الدعوى، المسجلة تحت الرقم (A-34)، أكدت إيران أن الولايات المتحدة انتهكت البند الأول من اتفاقية الجزائر، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات شملت العمليات العسكرية الأخيرة، إضافة إلى العقوبات والسياسات القائمة على التهديد بالقوة.

وطالبت طهران المحكمة بإدانة الولايات المتحدة وإلزامها بوقف جميع أشكال التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية الإيرانية، مع تقديم ضمانات تمنع تكرار تلك الممارسات مستقبلًا.

كما شددت إيران على ضرورة حصولها على تعويض كامل عن الأضرار والخسائر التي قالت إنها نتجت عن السياسات والإجراءات الأمريكية.