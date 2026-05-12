ترامب : قادرون على منع إيران من تخصيب اليورانيوم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، ثقته الكاملة في قدرته على منع إيران من تخصيب اليورانيوم أو امتلاك سلاح نووي ، مشددًا على أن واشنطن لن تسمح لطهران بالوصول إلى القنبلة النووية "تحت أي ظرف".

وقال ترامب، في مقابلة أجرتها معه محطة 77 WABC الإذاعية الأمريكية ، حسبما أوردت على حسابها الرسمي بمنصة (إكس) ، إن الإيرانيين أبلغوه بشكل مباشر بأنهم سيتوقفون عن تخصيب اليورانيوم، مضيفًا "هم من أخبروني بذلك .. وقالوا إنكم ستحصلون على الغبار النووي".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يوجد ما يدعو إلى التسرع في التعامل مع الأزمة الإيرانية، في ظل استمرار الضغوط الأمريكية المفروضة على طهران.

وأضاف : "لدينا حصار يحرمهم من أي أموال" ، معتبرًا أن منع إيران من امتلاك السلاح النووي يمثل أولوية قصوى، لأن "امتلاكهم لهذا السلاح يعني أنهم سيستخدمونه".