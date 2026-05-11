قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية
حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
جنوب لبنان يشتعل.. حزب الله يمطر القوات الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات المفخخة
رئيس الوزراء يبحث خطة التموين لتوفير السلع الاستراتيجية ومنع الاحتكار بالأسواق
أزمة داخلية في إسرائيل .. نتنياهو يتهم رئيس الموساد بتجاوز الصلاحيات
وزير العدل : الدولة حريصة على تطوير الخدمات القانونية للأجانب المقيمين في مصر
بعد رفض اقتراح طهران .. ترامب : أملك أفضل خطة لإنهاء الحرب ضد إيران
الجمعة المقبلة .. حسام حسن يرسل قائمة المنتخب المبدئية المشاركة فى كأس العالم 2026
اتخنقوا من الروائح المميتة | وفاة سباك وزميله في بيارة صرف صحي بالغربية
ترامب: الاقتراح الإيراني أحمق ووقف إطلاق النار ينهار
الكهرباء تطرح ميزة مذهلة للمواطنين .. كيفية تحويل العداد الكودي إلى قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

د. شيماء الناصر
د. شيماء الناصر
د. شيماء الناصر

نحن اليوم على مشارف قمة مناخية جديدة كوب 31 لعام 2026 والتي سوف تعقد بدولة تركيا وهي القمة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ ومع اقتراب موعد انعقاد كل قمة مناخية جديدة يتجدد النقاش والسؤال حول مدى جدوى هذه اللقاءات الدولية، وحول مدى قدراتها على إحداث تغيير ملموس في مسار الازمات البيئية فهل يمكن أن تمثل هذه المؤتمرات والقمم نقاط تحول حقيقة أم أنها ستظل مجرد منصات لطرح تعهدات بيئية دون أي إلزام فعلي؟


فالبيئة العالمية في الوقت الراهن في واحدة من أكثر مراحلها حرجاً وتعقيداً، حيث تتقاطع التحديات البيئية مع الازمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم مٌشكلة واقعاً بيئياً مقلقاً، وكأن القضايا البيئية في نفق مظلم لم يكتشف نهاية له بعد أو أن هناك من يريد الزج بها فأولوياته السياسة ومكاسبه الاقتصادية أولى منها.


ولا يمكن هنا فصل التدهور البيئي عن السياق السياسي العالمي. فالصراعات المسلحة، سواء كانت إقليمية أو دولية، تترك آثارًا بيئية مدمرة من تلوث المياه والتربة، إلى تدمير البنية التحتية البيئية، وصولًا إلى استنزاف الموارد الطبيعية.


كما أن هذه الصراعات تعيق التعاون الدولي، وتؤدي إلى تحويل الموارد المالية من الاستثمار في البيئة إلى الإنفاق العسكري، فكيف يمكن تحقيق تقدم بيئي في عالم منشغل بالحروب والنزاعات؟ وهل يمكن أن تكون البيئة ضحية دائمة للصراعات السياسية؟


فمنذ انطلاق أولى القمم البيئية العالمية، مثل قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، والعالم يسعى لوضع إطار دولي للتعامل مع التحديات البيئية. وقد تبلورت هذه الجهود في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس للمناخ، التي هدفت إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ورغم هذه الجهود، يظل التساؤل قائمًا: لماذا لا تتحقق الأهداف المعلنة؟ الإجابة تكمن في طبيعة هذه الاتفاقيات، التي تعتمد في معظمها على التزامات طوعية من الدول، دون وجود آليات صارمة للمحاسبة. فالدول تحدد بنفسها أهدافها البيئية، وتلتزم بها وفقًا لأولوياتها الوطنية، وهو ما يؤدي إلى تفاوت كبير في مستوى الالتزام والتنفيذ.


واليوم نشهد تحدي آخر يضعف من الالتزامات الدولية وهو انسحاب بعض القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وهي ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم من بعض الاتفاقيات البيئية مما شكل صدمة للنظام الدولي وبات عاملًا حاسمًا في نجاح أو فشل الجهود البيئية الدولية مما يعنى معه عدم التزامها بالنسب المحددة لتقليل الانبعاثات بل دعي الرئيس ترامب للتوسع في البحث والاستثمار في مشروعات الوقود الأحفوري وتراجع الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة وخلق فراغاً تمويلياً كبير في دعم جهود البحث العلمي في مجالات المناخ والبيئة وفي التمويلات المخصصة للدول النامية لمواجهة ظروف تغير المناخ وفتح الباب أمام تساؤلات حول هل يمكن أن يشجع هذا الانسحاب دولًا أخرى على التراجع؟ نعم بالفعل، هناك مخاوف من أن يؤدي غياب القيادة الدولية إلى تراجع الزخم السياسي، خاصة وأن الولايات المتحدة تُعد من أكبر الدول المسببة للانبعاثات الكربونية. وفي حال غياب التزامها، قد ترى دول أخرى أن الالتزام ليس ضروريًا أو ذا جدوى اقتصادية، طالما ليس هناك ما يشكل التزام دولي لها أو وجود أي عواقب تتبع الانسحاب.


فغياب الإلزام القانوني يعد من أهم التحديات التي تواجه الجهود البيئية الدولية فمعظم القرارات الصادرة عن المؤتمرات البيئية لا تحمل طابعًا إلزاميًا، بل تعتمد على النوايا الحسنة للدول والالتزام الأخلاقي منها بتنفيذ تعهداتها تجاه البيئة.


وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، من مؤتمرات غير ملزمة وتعهدات غير مُنفذة، فإن بالنظر للمستقبل البيئي أنه سوف يواجه سيناريوهات مقلقة. من أبرزها:


تفاقم التغير المناخي: ارتفاع درجات الحرارة بشكل يتجاوز الحدود الآمنة، مما يؤدي إلى ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار.
تدهور النظم البيئية: فقدان التنوع البيولوجي، وانقراض العديد من الأنواع.


أزمات الموارد: نقص في المياه العذبة، وتراجع الإنتاج الزراعي.
الهجرة البيئية: نزوح ملايين الأشخاص بسبب الكوارث المناخية.
تصاعد النزاعات: زيادة التوترات الدولية بسبب التنافس على الموارد
فهل نحن مستعدون لمواجهة هذه التحديات؟ أم أننا سنستمر في تأجيل الحلول حتى تصبح الأزمة خارج نطاق السيطرة؟ 
ومن الأسئلة الهامة والتي لابد من إيجاد أجابه عاجلة وصريحة لها متى وكيف سنحل معادلة تضارب المصالح السياسية والاقتصادية حال وجود التزام دولي ملزم؟


فالدول النامية، على سبيل المثال، ترى أن الالتزامات الصارمة قد تعيق نموها الاقتصادي، بينما تسعى الدول المتقدمة إلى فرض معايير بيئية أعلى.


كل هذا يتطلب المحاولة لإيجاد توافقاً دولياً واسعاً حول ما تأتي به المؤتمرات البيئية من التزامات بيئية ومالية للإصلاح وتطبيق لسياسات بديلة تساعد البيئة على التعافي مما يمثل فرصة مهمة، لكنها لن تكون كافية ما لم تتحول إلى أدوات تنفيذية ملزمة.
ورغم التحديات، لا تزال هناك فرص حقيقية لتحقيق تحول إيجابي. من أبرز هذه الفرص:


التحول إلى الطاقة المتجددة: الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح يمكن أن يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
التكنولوجيا الخضراء: تطوير حلول مبتكرة للحد من التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد.


التشريعات الوطنية: يمكن للدول أن تفرض قوانين بيئية صارمة على المستوى المحلي، حتى في غياب الإلزام الدولي.
تفعيل دور المجتمع المدني: في زيادة الوعي البيئي، والضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات فعالة.


وأخيراً يبقى المستقبل مفتوحًا على احتمالات متعددة، يتوقف تحديدها على ما إذا كان العالم مستعدًا للانتقال من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال. فهل ستكون المؤتمرات القادمة نقطة تحول حقيقية، أم مجرد حلقة جديدة في سلسلة من الوعود غير المنفذة؟

الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة كوب 31 تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

الطالب عمار

إبداع قادرون 2026.. محافظ كفر الشيخ يهنئ عمار أشرف لفوزه بجائزة التميز

صورة ارشيفية

وفاة شخص متأثرا بإصابته في حادث طريق أمام المجمع التعليمي بالإسماعيلية

جلسة صلح بين عائلتين بملوي

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد عباس وعبد المعز بقرية تنده بالمنيا.. صور

بالصور

تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد