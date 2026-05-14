التضامن جاهز لصرف تكافل وكرامة عن شهر مايو.. غدا

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر مايو لـ4.7 مليون أسرة، غدا الجمعة الموافق 15 مايو، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

ويبدأ المستفيدون الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية في الساعات الأولى من صباح الغد، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

تكافل وكرامة

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.