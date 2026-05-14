علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط

أعرب علي أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق، عن حزنه الشديد على هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري المحترفين.

وهبط الاسماعيلي بشكل رسمي إلى دوري المحترفين بعدما خسر أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 1-2، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الفاصلة بالمجموعة الثانية للدوري الممتاز "مجموعة صراع البقاء".

وقال علي أبو جريشة في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN، إن جميع المجالس السابقة التي أدارت النادي الإسماعيلي، تتحمل مسؤولية هبوط الفريق إلى دوري المحترفين ، فكل مجلس كان يعِد الجماهير بالعديد من الوعود قبل خوض الانتخابات ، وبعد تولي المسؤولية لم يقدم أي منهم أوراق اعتماده لدى جماهير الدراويش.

وأضاف أن يحيى الكومي "غرق الإسماعيلي" ولعب دورا كبيرا في هبوط الفريق إلى دوري المحترفين ، فهو لم يكن على دراية تامة بأي شيء يخص الفريق وتعاقد مع صفقات عديدة بمبالغ مالية كبيرة تفوق إمكانيات النادي ، وفي نهاية الأمر لم يسدد مستحقاتهم وتقدموا بأكثر من شكوى تسببت في إيقاف القيد قبل بداية الموسم الجاري.