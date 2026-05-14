بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي بجامعة Newgiza

شارك بنك التعمير والإسكان في رعاية النسخة الرابعة من الملتقى التوظيفي بجامعة Newgiza، وذلك في إطار استراتيجيته للفترة (2025-2030)، والتي تولي أهمية قصوى لتطوير ثروته البشرية، وتمكين الشباب باعتبارهم أحد أهم محركات النمو المستدام.

وتعكس هذه المشاركة توجه البنك نحو ترسيخ إحدى أهم قيمه والمتمثلة في أن يكون جهة العمل المفضلة والجاذبة للكفاءات، من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار والتطوير المستمر، مستنداً إلى ما شهده البنك خلال السنوات الأخيرة من طفرة نوعية على مستوى التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، والتي انعكست بصورة واضحة على قوة أدائه المالي والتشغيلي، وعززت من مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

والجدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان يحرص على تعزيز التواجد الفعّال في الفعاليات التي تستهدف دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بما يتيح له التواصل المباشر مع الكفاءات الواعدة واستقطابها، حيث شارك البنك في عدد من الملتقيات التوظيفية خلال العام الجاري، من بينها الملتقى التوظيفي بجامعة القاهرة والملتقى التوظيفي بالجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة، وهو ما يؤكد التزامه بدعم كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة وتمكين الشباب.