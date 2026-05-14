وزير التعليم: الاستثمار في الإنسان أساس التنمية.. ونعمل على تعزيز المهارات والتدريب الرقمي

وزير التعليم: نركز على تنمية المهارات وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي

قال محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل الدولي: “لمن دواعي سروري أن أشارككم فى هذه الفعالية الهامة، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة التعليم وبناء القدرات البشرية”.

وأضاف: “من خلال تكامل الجهود انطلاقا من إيمان راسخ أن الاستثمار فى الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، تبنت الوزارة رؤية تطوير ترتكز على تنمية المهارات وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي”.

وتابع: “لقد أولت الوزارة التأهيل الرقمي اهتماما كبيرا ، وبالاعتماد على كوادر الوزارة في تنفيذ البرامج التدريبية”.

وزير التعليم: تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير التدريب الرقمي

أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل الدولي: “نسعي لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم لنشر ثقافة الابتكار”.

وأضاف أن الاستثمار فى الإنسان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة، معقبا: “نعمل على تنفيذ البرامج التدريبية بما يعزز بناء منظومة مستدامة للتطوير والتدريب الرقمي”.

وتابع أن الدولة حريصة على تعزيز منظومة التعليم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.









