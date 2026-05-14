الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاجأة في سوق الدواجن.. مصر تبدأ تصدير البيض "البودرة" لأول مرة

شيماء مجدي


أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال التصنيع الغذائي والتصدير، خاصة فيما يتعلق بمنتجات البيض المبسطر والمجفف، والتي أصبحت تمثل قيمة مضافة حقيقية للقطاع.

وأوضح “الزيني”  خلال تصريحات لـ "صدي البلد " أن مصر بدأت بالفعل في تصدير منتجات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، من بينها البيض السائل المبسطر وصفار البيض المجفف (بودرة)، لافتًا إلى أن هذه المنتجات يتم تجهيزها وفق أحدث النظم الفنية والتقنية بما يواكب المعايير الدولية.

وأشار إلى أن أولى شحنات صفار البيض المجفف انطلقت مؤخرًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، على أن تتبعها شحنات أخرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف أن حجم أول شحنة تصديرية بلغ نحو 30 طنًا، أي ما يعادل 30 ألف كيلوجرام، وهو ما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة خارجيًا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من المنتجات في صناعات الحلويات والأغذية.

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن مصر لا تصدر فقط البيض في صورته التقليدية، بل تشمل الصادرات أيضًا البيض المبسطر، والبيض المجفف، والدواجن المجمدة، وبيض التفريخ، والكتاكيت، وهو ما يمثل شهادة ثقة دولية في جودة وسلامة المنتج المصري.

وشدد على أن حصول هذه المنتجات على موافقات الجهات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء يعزز من فرص انتشارها عالميًا، ويؤكد التزام المنتج المصري بالاشتراطات الصحية، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التوسع في الأسواق العربية والأوروبية.

وأشار “الزيني” إلى أن التصدير لا يقتصر دوره على جلب العملة الصعبة فقط، بل يسهم أيضًا في امتصاص الفائض من الإنتاج المحلي، بما يساعد المربين على الاستمرار في الإنتاج والتوسع، ويوفر فرص عمل جديدة، ويشجع على ضخ استثمارات إضافية داخل القطاع.

وأكد على أن تنمية الصادرات الزراعية والغذائية، ومنها قطاع الدواجن، تمثل أحد أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع تزايد الاعتراف الدولي بجودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

