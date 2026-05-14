الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية .. تشهد أسعار الأضاحي في مصر خلال عام 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، حيث تتزايد معدلات البحث عن أسعار الماشية في الأسواق المختلفة، إلى جانب متابعة أفضل أماكن شراء الأضاحي داخل المحافظات للحصول على أسعار مناسبة وجودة جيدة قبل ارتفاع الطلب خلال الأيام الآتية.

ويحرص عدد كبير من الأسر المصرية على متابعة حركة أسعار الأضاحي بصورة مستمرة، في ظل تغيرات سوق المواشي وتفاوت الأسعار بين المحافظات والمنافذ الرسمية والأسواق الشعبية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الأعلاف والتربية والنقل خلال الفترة الحالية.

أسعار الأضاحي في مصر 2026

تشهد أسواق الماشية حالة من الترقب مع زيادة الإقبال التدريجي على شراء الأضاحي، حيث يسعى كثير من المواطنين إلى الشراء المبكر لتجنب أي زيادات محتملة مع اقتراب العيد، كما يواصل المستهلكون مقارنة الأسعار بين الأسواق المختلفة لاختيار الأضحية المناسبة من حيث الجودة والسعر.

وتبقى متابعة أسعار الأضاحي من الخطوات الأساسية لدى الأسر المصرية، لضمان الحصول على أضحية مطابقة للشروط الصحية والشرعية، مع تحقيق أفضل قيمة ممكنة في ظل تنوع الأسعار المطروحة داخل الأسواق.

أسعار كيلو اللحم القائم للجاموس والأبقار 2026

تتراوح أسعار الأبقار القائم داخل الأسواق المصرية ما بين 200 و220 جنيهًا للكيلو، وتعد الأبقار من أكثر أنواع الماشية طلبًا خلال موسم عيد الأضحى، نظرًا لتوافرها المستمر وإقبال عدد كبير من الأسر عليها في مختلف المحافظات.

وفي المقابل، يتراوح سعر كيلو الجاموس القائم بين 145 و165 جنيهًا، إذ يمثل خيارًا اقتصاديًا مناسبًا لشريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن أسعار أقل نسبيًا مقارنة بالأبقار، مع الحفاظ على جودة اللحوم والطعم المميز.

الاشتراك في العجول لاضحية العيد خيار أمام الأهالي

سعر الخروف والماعز في مصر اليوم 2026

يسجل سعر الكيلو القائم من الضأن مستويات تتراوح ما بين 200 و250 جنيهًا داخل الأسواق المحلية، ويظل الخروف من أكثر أنواع الأضاحي إقبالًا خلال موسم العيد، خاصة لدى الأسر التي تفضل الأضاحي متوسطة الحجم.

ويأتي الخروف البرقي ضمن السلالات الأعلى سعرًا، إذ يتراوح سعر الكيلو القائم منه بين 220 و280 جنيهًا، ويرجع ذلك إلى جودته المرتفعة وقلة توافره مقارنة بعدد من السلالات الأخرى داخل الأسواق المصرية.

أما أسعار الماعز، فتستقر عند مستويات تتراوح بين 250 و260 جنيهًا للكيلو القائم، ويعد من الخيارات المناسبة للأسر الصغيرة، كما يفضله البعض لسهولة تربيته وتنوع استخداماته الغذائية.

وفيما يتعلق باللحوم الجملية، فإن أسعار الكيلو القائم تتراوح بين 150 و250 جنيهًا، مع اختلاف السعر بحسب العمر والحجم ومستوى الرعاية والتربية الخاصة بالحيوان.

سعر الأضحية الكاملة في مصر 2026

تتراوح أسعار الخروف الكامل داخل الأسواق المصرية ما بين 7 آلاف و15 ألف جنيه، بينما تختلف القيمة النهائية وفقًا للوزن ونوع السلالة والحالة الصحية وطريقة التربية.

أما الماعز، فتبدأ أسعاره من نحو 5 آلاف جنيه، مع تفاوت السعر بحسب الوزن والعمر وجودة التربية.

وبالنسبة للعجول البقرية، تبدأ أسعار الأحجام المتوسطة من نحو 45 ألف جنيه، وقد تتجاوز 100 ألف جنيه لبعض السلالات المميزة أو الأوزان الكبيرة.

وفيما يخص صكوك الأضاحي، فيبلغ سعر الصك البلدي نحو 9 آلاف جنيه، بينما يصل سعر الصك المستورد إلى حوالي 7 آلاف جنيه تقريبًا.

كما تطرح بعض الجمعيات الخيرية صكوك أضاحي بأسعار متنوعة تبدأ من 6500 جنيه وتصل إلى نحو 14 ألف جنيه، بحسب نوع الأضحية وآلية الذبح والتوزيع المعتمدة لدى كل جهة.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

يصل سعر كيلو اللحم الكندوز داخل منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى نحو 350 جنيهًا، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

كما تطرح المنافذ الحكومية لحوم الضأن المذبوحة بأسعار تتراوح بين 230 و250 جنيهًا للكيلو، وفقًا للنوع ومستوى الجودة.

ويبلغ سعر كيلو الخروف البرقي نحو 280 جنيهًا، مع وجود اختلافات بسيطة بحسب الحجم ومصدر التربية.

أما سعر كيلو لحم الماعز المذبوح داخل المنافذ الرسمية، فيسجل نحو 260 جنيهًا، وهو من الأسعار التي تشهد إقبالًا ملحوظًا خلال موسم الأضاحي.

وتعد المنافذ التابعة لوزارة الزراعة من الخيارات الاقتصادية المهمة للمواطنين، نظرًا لتقديمها أسعارًا أقل مقارنة ببعض الأسواق الحرة ومحلات الجزارة.

أفضل الأسواق لشراء الأضاحي في مصر 2026

تضم المحافظات المصرية عددًا كبيرًا من أسواق الماشية الشهيرة التي تشهد إقبالًا واسعًا مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يتوافد المواطنون لشراء الأضاحي وسط تنوع كبير في السلالات والأسعار.

ويأتي سوق برقاش في مقدمة أسواق بيع الأضاحي، إذ يعد من أكبر الأسواق المتخصصة في تجارة الماشية داخل مصر، ويتميز بتوفير أنواع متعددة تناسب احتياجات مختلف المشترين.

كما يشهد سوق البراجيل إقبالًا ملحوظًا خلال موسم الأضاحي، بسبب تنوع الأغنام والعجول المعروضة وتعدد الفئات السعرية المتاحة.

ويعتبر سوق إمبابة للماشية من الأسواق المعروفة داخل محافظة الجيزة، حيث يقصده كثير من المواطنين لسهولة الوصول إليه وإمكانية معاينة الأضاحي بشكل مباشر قبل الشراء.

وفي القاهرة، يواصل سوق الجمعة جذب أعداد كبيرة من الراغبين في شراء الأضاحي، بفضل تنوع الحيوانات المعروضة وتاريخه الطويل في تجارة المواشي.

أما في محافظة القليوبية، فيبرز سوق بنها كأحد الأسواق المهمة التي تخدم أهالي المحافظة والمناطق المجاورة.

وفي جنوب الصعيد، يعد سوق أبو الريش من أشهر أسواق الماشية بمحافظة أسوان، حيث يوفر أنواعًا مختلفة من الأضاحي قبل موسم العيد.

العوامل المؤثرة على أسعار الأضاحي في مصر

تتأثر أسعار الأضاحي في مصر بعدة عوامل اقتصادية تؤثر بصورة مباشرة على سوق المواشي، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف، خاصة الذرة وفول الصويا، وهما من المكونات الأساسية المستخدمة في تغذية الماشية.

كما تؤثر تحركات سعر الدولار على تكاليف مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية المستوردة، وهو ما ينعكس على أسعار البيع النهائية داخل الأسواق.

ويؤدي ارتفاع الطلب على الأضاحي قبل عيد الأضحى إلى زيادة الأسعار بشكل موسمي، خاصة خلال الأيام الأخيرة السابقة للعيد.

كذلك تسهم تكاليف النقل والشحن وأسعار الوقود في تحديد أسعار البيع داخل المحافظات المختلفة، إلى جانب تأثير معدلات التضخم والسياسات النقدية على حركة السوق بصورة عامة.

أخطاء يجب تجنبها عند شراء الأضحية

يقع بعض المواطنين في أخطاء متكررة عند شراء الأضحية، من بينها عدم التأكد من العمر الشرعي المطلوب لكل نوع، رغم أن الأبقار يجب ألا يقل عمرها عن عامين، بينما ينبغي أن يتم الضأن عامًا على الأقل.

كما يتجاهل بعض المشترين فحص الحالة الصحية للحيوان قبل الشراء، حيث يجب التأكد من نشاط الأضحية وخلوها من علامات المرض أو الهزال الشديد أو الإفرازات غير الطبيعية.

ويعتمد البعض على الشكل الخارجي فقط عند الاختيار، رغم أهمية الفحص اليدوي للتأكد من امتلاء الجسم باللحم وعدم بروز العظام بصورة واضحة.

ويؤكد المختصون ضرورة شراء الأضاحي من أماكن موثوقة أو منافذ رسمية معتمدة، لضمان سلامة الأضحية وجودة اللحوم المقدمة للمستهلكين.

