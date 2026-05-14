مصرع شاب بطعنة نافذة بسبب أولوية المرور في بورسعيد.. والأهالي تُسلم المتهمين

لقي شاب مصرعه فى محافظة بورسعيد مساء الأربعاء، إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض على يد آخرين بسبب الخلاف على أولوية المرور أثناء استقلال دراجة بخارية، وذلك بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد.

مصرع شاب بطعنة نافذة في بورسعيد.. والأهالي تُسلم المتهمين للشرطة

واستقبل مستشفى السلام المصاب يمن حسني أحمد، 23 عامًا، عن طريق سيارة الإسعاف، بادعاء اعتداء من آخرين بطعنة نافذة في الظهر خلف مسجد مريم بدائرة حي المناخ، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه تعرض لاعتداء من شخصين بسبب الخلاف على أولوية المرور، حيث تعديا عليه باستخدام سلاح أبيض ما أسفر عن إصابته بطعنة أودت بحياته.

وتمكن الأهالي من ضبط المتهمين عقب الواقعة، وتسليمهما إلى قوات الشرطة فور وصولها إلى موقع البلاغ، فيما جرى التحفظ عليهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث.