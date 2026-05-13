«أبو ليمون»: جهود مُكثفة لتحسين جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات لأهالي بورسعيد | صور

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعاته الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها داخل مختلف أحياء المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لدفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من مديري المديريات والإدارات المعنية

المحافظ يوجه بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من مشروعات تطوير المناطق السكنية

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد معدلات ونسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية في قطاعات الإسكان وتطوير البنية التحتية ومشروعات السياحة والطرق و تطوير وانشاء الأسواق وغيرها من المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ووجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون بضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات الجديدة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وتحسين الشكل الحضاري بمختلف مناطق بورسعيد، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة عدد من مقترحات المشروعات المستقبلية التي تستهدف دعم خطط التنمية بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يواكب جهود الدولة في تطوير المدن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تلك المشروعات هو تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق بيئة حضارية تليق بأهالي بورسعيد