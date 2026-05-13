مُحلل رياضي: الزمالك هزم نفسه في مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري

انتقد المحلل الرياضي محمد علاء القرارات التي اتخذها بعض لاعبي الزمالك خلال مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مؤكدًا أن الفارس الأبيض أضاع فوزًا بنتيجة عريضة في اللقاء.

وقال محمد علاء، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك فرط في الذهاب بفوز بفارق مريح أمام اتحاد العاصمة وكان يمكن للزمالك أن ينتصر بنتيجة تصل إلى أربعة أهداف».

وأردف قائلًا: «معتمد جمال عمل ماتش فوق الممتاز أمام اتحاد العاصمة ومكنش مستني من لاعبته غير قرار صحيح في الملعب»، مضيفًا: «الزمالك عمل ماتش ممتاز وراح على مرمى اتحاد العاصمة بأكثر من فرصة محققة ولكن المشكلة في القرار».

وأشار علاء إلى أنه كان هناك علامة استفهام على القرارات التي اتخذها عبد الله السعيد في الجانب الهجومي رغم أدائه الجيد على المستوى الدفاعي.

وتابع قائلًا: «الزمالك هزم نفسه في مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة».

ورأى علاء أن الزمالك يحتاج في مباراة الإياب إلى أن يبدأ المباراة بشكل ضاغط، مشيرًا إلى أن فريق اتحاد العاصمة يُعاني من بطء في التحضير.