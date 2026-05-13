رياضة

بعد 12 عامًا .. بينتو يُعيد «النيران الصديقة» إلى ديربي الهلال والنصر

بينتو حارس النصر
محمد سمير

كتب البرازيلي بينتو، حارس مرمى النصر، فصلًا دراميًا جديدًا في تاريخ مواجهات فريقه أمام الهلال، بعدما سجل هدفًا عكسيًا قاتلًا منح الزعيم تعادلًا مثيرًا في ديربي الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وشهدت الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لقطة صادمة لجماهير النصر، بعدما فشل بينتو في التعامل مع كرة داخل منطقة الجزاء لتسكن شباكه بالخطأ، مانحًا الهلال هدف التعادل بنتيجة 1-1 في مباراة كانت تضع العالمي على أعتاب حسم لقب الدوري رسميًا.

هدف قاتل يؤجل الحسم

وكان النصر متقدمًا بهدف محمد سيماكان منذ الشوط الأول، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى الثواني الأخيرة، قبل أن يأتي هدف “النيران الصديقة” ليقلب أجواء المباراة ويؤجل تتويج العالمي باللقب إلى الجولة الأخيرة.

وأشعل التعادل صراع الدوري السعودي من جديد، بعدما أصبح النصر مطالبًا بتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام ضمك لضمان التتويج دون انتظار نتائج المنافسين.

“النيران الصديقة” تعود بعد غياب طويل

وحمل هدف بينتو رقمًا تاريخيًا في سجل ديربي الرياض، بعدما أصبح ثالث هدف عكسي يشهده تاريخ مواجهات النصر والهلال في دوري المحترفين السعودي، وجميعها صبت في مصلحة الهلال.

وكان أول هدف عكسي في الديربي قد جاء عام 2012 عن طريق إبراهيم غالب، لاعب النصر السابق، قبل أن يسجل عمر هوساوي هدفًا بالخطأ في مرماه خلال مواجهة أخرى عام 2014.

وبعد غياب دام 12 عامًا، عاد سيناريو الأهداف العكسية ليظهر مجددًا في الديربي، لكن هذه المرة عبر الحارس البرازيلي بينتو، الذي تحولت لقطته إلى حديث الجماهير السعودية ووسائل الإعلام بعد حرمان النصر من الاحتفال المبكر باللقب.

الدوري يشتعل حتى الجولة الأخيرة

وأعاد تعادل الهلال أمام النصر الإثارة إلى سباق دوري روشن، بعدما تأجل الحسم الرسمي للجولة الأخيرة، في موسم شهد منافسة شرسة بين قطبي الرياض حتى الأمتار الأخيرة

