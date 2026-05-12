التجمع الأول بطلًا لدوري قطاعات الجمهورية 2009 بعد دراما ركلات الترجيح

توج فريق التجمع الأول بطل القاهرة بلقب بطولة الجمهورية للقطاعات، مواليد 2009، بعد فوزه المثير على فريق الرواد بطل الشرقية.

اتسم اللقاء بالندية الكبيرة والتكافؤ الفني، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لفريق التجمع الأول بنتيجة 4/2، وسط فرحة عارمة من اللاعبين والجهاز الفني.

وعقب انتهاء المباراة، أقيمت مراسم التتويج بحضور قيادات الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث قام الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، وسيد بخيت، مدير إدارة المسابقات، بتسليم كأس البطولة لفريق التجمع الأول.

كما تم تسليم الفريق الفائز، مكافأة التتويج المقررة والبالغة قيمتها 75 ألف جنيه، تقديراً لمجهوداتهم طوال المشوار البطولي وتفوقهم في المباراة النهائية، التي جمعت بين بطلي القاهرة والشرقية.