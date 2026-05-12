الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

يشكو كثير من المواطنين من ارتفاع سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية بسبب الشريحة الموحدة، والتي تسبب نفاد الرصيد سريعا، حيث يصل سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي 2.74 جنيه، وتقدم عدد كبير من نواب مجلس الشعب بطلبات إحاطة لإلغاء الشريحة الموحدة للعدادات الكودية. 

وأكدت وزارة الكهرباء أن هذا السعر هو  سعر التكلفة الفعلية وحرمت الدولة أصحاب العدادات الكودية من شرائح الكهرباء الدعمة حتى يقوموا بتقنين أوضاعهم.


تسهيلات لتحويل العداد الكودي إلى شرائح

أكدت وزارة الكهرباء أن الحل الوحيد للعودة لنظام الشرائح هو التصالح في مخالفات البناء.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد شرائح


- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

- صورة عقد الملكية أو الإيجار (يفضل توثيقه).

- نموذج (8) أو شهادة التصالح.

- خطاب موافقة من الحي أو الوحدة المحلية موجه لشركة الكهرباء.

- آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.

وقدمت شركات الكهرباء تسهيلات لتقنين العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات شرائح، ومن هذه التسهيلات، الآتي:

1-إلغاء "المعاينة المعقدة":
بما إن العداد تم تركيبه بالفعل والوصلات موجودة، التسهيلات الجديدة جعلت التحويل إجراء “ورقي إلكتروني”، فالشركة بتعتمد على بيانات العداد الموجودة فعلياً في نظامها.

2-"التحويل الجماعي" للعمارات
الوزارة  تقبل طلبات جماعية لتسريع الإجراءات للكتل السكنية مرة واحدة، .

3-التحويل "ورقي"

أكبر تسهيل هو إنك لن  تدفع ثمن عداد جديد. العداد الكودي الموجود عندك هو نفس العداد ولكن سيتم تغيير المحاسبة.

بمجرد تقديم ورق التصالح، الشركة تقوم  بتعديل بيانات على السيستم وتحوله لعداد قانوني باسم المشترك ، بنظام الشرائح

4-صفر مصاريف إضافية

التحويل لا يتطلب دفع أي مبالغ ضخمة أو مقايسات جديدة. وإنما رسوم إدارية بسيطة  لتغيير التعاقد.

5-التقديم "أونلاين" من بيتك:

تستطيع  تقديم طلب التحويل من خلال "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء".

عن طريق رفع صورة البطاقة، وعقد الشقة، و"نموذج 10" أو 8 الخاص بالتصالح، ومتابعة طلبك وأنت في مكانك.

6-تقسيط المديونيات (لو موجودة):

لو هناك مديونيات قديمة أو فروق أسعار، الشركة تقدم تسهيلات بـ تقسيط هذه المبالغ عند التحويل.

جانب من الحادث
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
