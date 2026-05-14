نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان الراحل القدير عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مؤثرة من حياة والده الإنسانية والفنية، إلى جانب وصيته الأخيرة التي أوصى بها قبل وفاته، مؤكدًا أن الفنان الكبير ظل حتى أيامه الأخيرة عاشقًا للفن والمسرح، .

وقال نجل الفنان الراحل إن والده كان محبًا لأسرته بشكل كبير، وكان دائم الاهتمام بأهل بيته وسترته، مضيفًا أنه رغم النجومية الكبيرة التي حققها عبر مشواره الفني الطويل، إلا أنه ظل إنسانًا بسيطًا، قريبًا من الجميع، ويضع عائلته في مقدمة اهتماماته دائمًا.

وأضاف أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان يعتبر الفن رسالة عظيمة، ولذلك أفنى عمره في تقديم أعمال فنية خالدة تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور العربي، سواء في المسرح أو السينما أو الدراما التلفزيونية، مؤكدًا أن والده كان عاشقًا حقيقيًا للفن حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

وأشار نجل الفنان إلى أن من أهم الوصايا التي تركها والده قبل رحيله، أن تسير جنازته من أمام المسرح القومي، المكان الذي اعتبره بيته الحقيقي وعاش فوق خشبته سنوات طويلة من الإبداع والعطاء، موضحًا أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان دائم الحديث عن ارتباطه الكبير بالمسرح، حتى إنه قام بتسجيل فيديو له سابقًا يتحدث فيه عن تلك الأمنية بنفسه.

وأكد أن عشق المسرح القومي ظل يسكن قلب الفنان الكبير طوال حياته، إذ كان يرى أن المسرح هو المدرسة الحقيقية للفنان، والمكان الذي شهد أهم محطات نجاحه الفني، لذلك تمنى أن تكون لحظة وداعه الأخيرة مرتبطة بالمكان الذي منحه عمره وفنه وجمهوره.

https://www.facebook.com/share/v/1CepDa7o3d/

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال الخالدة التي تنوعت بين الدراما والمسرح والسينما، واستطاع عبر موهبته الكبيرة أن يترك أثرًا خاصًا لدى أجيال متعاقبة من الجمهور، ليظل اسمه واحدًا من رموز الفن العربي الذين لا تُنسى أعمالهم.