بعد 20 سنة من "تيمور وشفيقة".. محمد ظاظا يعود للتمثيل عبر "الفرنساوي"

شهد غياب يقارب 20 عامًا منذ ظهوره في فيلم "تيمور وشفيقة"، يعود الفنان محمد ظاظا إلى الساحة الفنية من جديد من خلال مشاركته في مسلسل "الفرنساوي"، مع الفنان عمرو يوسف.

ويجسد محمد ظاظا خلال أحداث الفرنساوي شخصية "حافظ"، البودي جارد والذراع الأيمن لـ"يوسف عدلي ثابت" الذي يقدم شخصيته الفنان سامي الشيخ، حيث يشاركه في تنفيذ العديد من الأعمال المشبوهة والعمليات غير القانونية، وسط أجواء مليئة بالمطاردات والمواجهات العنيفة.

كما يقدم ظاظا عددًا من مشاهد الأكشن المهمة ضمن الأحداث، من أبرزها المشهد الذي يعتدي خلاله على الفنان عمرو يوسف، في واحدة من المواجهات التي تشهد تصاعدًا كبيرًا في سياق العمل، بالإضافة إلى مشاركته جمهوره بصور خاصة من كواليس التصوير عبر السوشيال ميديا.

ويعود محمد ظاظا لعالم التمثيل بعد غياب عشرين سنة منذ آخر أعماله بفيلم "تيمور وشفيقة" رفقة منى زكي وأحمد السقا والذي صدر عام 2007، حيث اختفى من وقتها عن الساحة الفنية إثر انشغاله بحياته الخاصة وعمله في مجال السياحة، في حين بزغ نجم ابنته ريتال ظاظا في عالم الدراما مؤخرا بعدة أعمال، من بينها مسلسلي "فاتن أمل حربي" و"فراولة" مع نيللي كريم، و"مذكرات زوج" مع طارق لطفي.

وتدور أحداث "الفرنساوي" في إطار درامي تشويقي مليء بالإثارة والغموض، حول المحامي "خالد الفرنساوي" الذي يجسد شخصيته عمرو يوسف، والذي يعتمد على ذكائه وقدرته على استغلال الثغرات القانونية لصالح موكليه.

ويشارك في بطولة مسلسل الفرنساوي كل من عمرو يوسف، سامي الشيخ، عائشة بن أحمد، جمال سليمان، وإنجي كيوان، ومن المقرر عرض الحلقتين السابعة والثامنة من المسلسل يوم الجمعة المقبل، وسط حالة من الترقب من الجمهور حيث ستكشف تطورات جديدة حول محاولة "خالد الفرنساوي" إثبات تورط "يوسف عدلي ثابت" في جريمة القتل مع ظهور خاص لشخصية "حافظ" لمحمد ظاظا.