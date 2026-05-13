أحمد حسن: رجل أعمال يتكفل بمكافآت ضخمة حال تتويج الزمالك بالكونفدرالية

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن تتطوع رجل أعمال زملكاوي لمكافآت مالية ضخمة في حالة الفوز بالكونفدرالية.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"مصدر.. مكافآت خاصة من رجل أعمال زملكاوي كبير للاعبين حال الفوز في الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.