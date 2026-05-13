عزل 1700 شخص على متن سفينة سياحية في بوردو الفرنسية عقب وفاة راكبة

فرضت السلطات الصحية الفرنسية حجرًا صحيًا على أكثر من 1700 شخص على متن سفينة سياحية راسية في مدينة بوردو جنوب غربي البلاد، وذلك في أعقاب وفاة إحدى الراكبات.

وأفادت السلطات، بحسب وسائل إعلام فرنسية، بأن الراكبة المتوفاة يُشتبه في إصابتها بالتهاب حاد في المعدة والأمعاء، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية فورية، شملت عزل جميع الركاب وأفراد الطاقم للحد من احتمالات انتشار العدوى.

وأوضحت المصادر أن عدد الركاب يبلغ 1233 شخصًا، معظمهم من البريطانيين والأيرلنديين، وقد ظهرت أعراض المرض على نحو 50 منهم، فيما تُجرى حاليًا فحوصات لتحديد ما إذا كان فيروس "نوروفيروس" هو السبب، كما يضم طاقم السفينة 514 فردًا.

كانت السفينة، التابعة لشركة "أمباسادور كروز لاين"، قد أبحرت من جزر شتلاند في السادس من مايو، وتوقفت في بلفاست وليفربول وبريست، قبل وصولها إلى مدينة بوردو الفرنسية، حيث كان من المقرر أن تواصل رحلتها نحو إسبانيا.