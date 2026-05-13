رفض التماس الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 30 ألف جنيه للفنانة زينة وتأييد الحكم

قضت المحكمة المختصة بالقاهرة ، رفض التماس الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 30 ألف جنيه للفنانة زينة، أجر خادمة وتأييد الحكم الصادر.

تفاصيل القضية

وكانت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بقبول استئناف الفنان أحمد عز، على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لـ توأم زينة، وقررت تخفيف قيمة المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.

وألزمت محكمة أول درجة في العام الماضي، الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه نفقة لطفليه.

وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.