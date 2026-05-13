أبو جريشة: لا مجاملة للأهلي.. والمصري يلعب للفوز في ختام الدوري

أكد محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام لنادي المصرى ، جاهزية فريقه لمواجهة الاهلي في الجولة الأخيرة من الدوري، مشددًا على أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مباراة قوية.



وقال أبو جريشة، خلال تصريحات عبر برنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»، إن الفريق يستعد للمباراة بكل تركيز، مؤكدًا أن اللقاء يمثل إعدادًا مهمًا قبل خوض منافسات كأس الرابطة، مضيفًا أن مباريات المصري والأهلي دائمًا ما تشهد رغبة كبيرة في تحقيق الفوز.



وردًا على ما يتردد بشأن تأثير انتماء عماد النحاس للأهلي على المباراة، نفى أبو جريشة تلك الأحاديث تمامًا، مؤكدًا أن المدير الفني يركز فقط على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وأن الجميع داخل الفريق يتعامل مع اللقاء بجدية كاملة.

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون على تقديم مستوى جيد يرضي جماهير المصري، خاصة في ظل تطلع النادي للمنافسة بقوة على لقب كأس الرابطة خلال الفترة المقبلة