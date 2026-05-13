طرق الوقاية من فيروس هانتا

فيروس هانتا عدوى خطيرة محتملة تنتقل عن طريق بعض القوارض، وخاصةً فأر الغزلان، كما توجد منه أنواع مختلفة حول العالم.

يمكن الإصابة بفيروس هانتا عند استنشاق الفيروس الموجود في فضلات وبول القوارض القديمة، يحدث هذا أثناء الكنس والتنظيف.

كيف يمكن الوقاية من

فيروس هانتا



لضمان سلامتك أثناء عملية التنظيف، من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل خطر التعرض للعدوى. وتشمل هذه الاحتياطات ما يلي:

التهوية : تُعدّ التهوية الجيدة أساسية للحدّ من انتشار فيروسات هانتا المحمولة جواً في الأماكن الصغيرة، يُنصح بفتح النوافذ والأبواب لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل وأثناء التنظيف للسماح بتدوير الهواء النقي.

استعد جيدًا : ارتداء كمامة - من نوع N100 أو P100 أو R100 أو N95 - سيساعد على تصفية الجزيئات المحمولة جوًا، بما في ذلك فيروس هانتا، كما أن القفازات المطاطية ستحمي يديك من الأسطح الملوثة، والنظارات الواقية ستحمي عينيك.

التنظيف الآمن : لحماية نفسك أثناء التنظيف:

تجنب إثارة الغبار قدر الإمكان باستخدام قطعة قماش مبللة أو ممسحة لتنظيف الزوايا المتربة، بدلاً من استخدام المكنسة الكهربائية أو الكنس (الذي يمكن أن ينشر الجزيئات في الهواء).

إذا عثرت على فضلات أو أعشاش قوارض، بلّل المنطقة بمطهر عام، أو منظف منزلي، اترك المنطقة منقوعة لمدة خمس دقائق قبل تنظيفها بقطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية.

ضع محتويات الكيس في كيسين آخرين ثم ضعها في سلة المهملات، وفقًا للوائح المحلية.

اغسل يديك بالماء والصابون بعد خلع القفازات .