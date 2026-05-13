محافظ أسيوط: مكتبة مصر العامة تواصل دورها في نشر الثقافة وتنمية الوعي

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية الدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به مكتبة مصر العامة بالمحافظة في نشر الوعي الأدبي والفكري، من خلال تنظيم الندوات واللقاءات الفكرية التي تسهم في تنمية الوعي الأدبي والإبداعي لدى الشباب والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة، برئاسة هاجر محروس مدير فرع المكتبة، نظمت فعالية جديدة ضمن سلسلة "جلسات السعادة"، جاءت بعنوان "الرواية.. ما لها وما عليها"، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالأدب، من بينهم أعضاء نادي القصة بالمكتبة برئاسة الأديب علي عبد الرازق، وذلك في إطار حرص المكتبة على دعم الأنشطة الثقافية والأدبية التي تشجع على الحوار وتبادل الخبرات بين المبدعين.

وأشار المحافظ إلى أن الجلسة، التي أدارها الأديب أيمن رجب، شهدت مناقشات ثرية حول فن الرواية ودورها في التعبير عن قضايا المجتمع، إلى جانب تناول عدد من الرؤى النقدية المتعلقة بالكتابة الروائية وأثرها في تشكيل الوعي الثقافي وتعزيز الحس الإبداعي لدى القراء والكتاب.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار دعم المحافظة لكافة الفعاليات الثقافية والفكرية التي تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تؤديه مكتبة مصر العامة في احتضان الأنشطة المتنوعة التي تعزز من مكانة أسيوط الثقافية وتلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع.