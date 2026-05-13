قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان: تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة ضمن سكن لكل المصريين ومتابعة التمويل العقاري للمستفيدين
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. تعليم مطروح تحذر الطلاب وأولياء الأمور
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. أحمد دومة يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
وزير البترول: المرأة المصرية شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية القطاع
فلكيا.. أول أيام عيد الأضحى 2026.. ووقفة عرفات في هذا الموعد
ترامب يدرس تغيير اسم العملية العسكرية ضد إيران إلى “المطرقة الثقيلة”.. ما السبب؟
الولاية الـ51.. ترامب ينشر خريطة جديدة لفنزويلا عليها العلم الأمريكي
الوزير: إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات
الحكومة تناقش مستجدات الخدمات وضبط الأسواق وخطط الاستثمار خلال اجتماعها الأسبوعي بالعاصمة الجديدة
بشائر ذي الحجة.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: مكتبة مصر العامة تواصل دورها في نشر الثقافة وتنمية الوعي

فاعليات مكتبة مصر العامة بأسيوط
فاعليات مكتبة مصر العامة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية الدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به مكتبة مصر العامة بالمحافظة في نشر الوعي الأدبي والفكري، من خلال تنظيم الندوات واللقاءات الفكرية التي تسهم في تنمية الوعي الأدبي والإبداعي لدى الشباب والمهتمين بالشأن الثقافي.

 وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة، برئاسة هاجر محروس مدير فرع المكتبة، نظمت فعالية جديدة ضمن سلسلة "جلسات السعادة"، جاءت بعنوان "الرواية.. ما لها وما عليها"، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالأدب، من بينهم أعضاء نادي القصة بالمكتبة برئاسة الأديب علي عبد الرازق، وذلك في إطار حرص المكتبة على دعم الأنشطة الثقافية والأدبية التي تشجع على الحوار وتبادل الخبرات بين المبدعين.

وأشار المحافظ إلى أن الجلسة، التي أدارها الأديب أيمن رجب، شهدت مناقشات ثرية حول فن الرواية ودورها في التعبير عن قضايا المجتمع، إلى جانب تناول عدد من الرؤى النقدية المتعلقة بالكتابة الروائية وأثرها في تشكيل الوعي الثقافي وتعزيز الحس الإبداعي لدى القراء والكتاب.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار دعم المحافظة لكافة الفعاليات الثقافية والفكرية التي تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تؤديه مكتبة مصر العامة في احتضان الأنشطة المتنوعة التي تعزز من مكانة أسيوط الثقافية وتلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع.

أسيوط مكتبة مصر العامة اللقاءات الفكرية تنمية الوعي الأدبي الثقافي الأدباء والمثقفين أعضاء نادي القصة الأنشطة الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

100 ألف شقة إيجار من الدولة .. اعرف التفاصيل والفئات المُستحقة

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

ترشيحاتنا

الدكتورة إلهام شاهين

جوزي مسافر وبيطلب صور وفيديوهات خاصة.. هل ده حرام؟.. إلهام شاهين تجيب

صورة أرشيفية

من التأهيل إلى التوظيف.. هند فتحي تكشف تفاصيل خطة تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم بسوق العمل

الدكتور محمد اليمني

محمد اليمني: إيران مازالت محافظة على تماسكها الداخلي رغم محاولات إضعافها.. فيديو

بالصور

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فستان غير تقليدي.. نادين نجيم تستعرض جمالها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟.. خبراء يفسرون الظاهرة الشائعة

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد