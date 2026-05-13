نائب يطالب الحكومة بإجراء حوار مجتمعي شامل قبل التحول إلى الدعم النقدي

فريدة محمد

تقدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة بشأن ما أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل.

وشدد على أهمية توضيح كافة التفاصيل المرتبطة بهذا التحول أمام المواطنين، خاصة أن منظومة الدعم تمس ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر، وتعد من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح “توفيق” أن أي تطوير لمنظومة الدعم يجب أن يستهدف في المقام الأول تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة.

ولفت إلى أن فكرة منح المواطن حرية اختيار احتياجاته من السلع المختلفة قد تسهم في تحسين مستوى الخدمة وتعزيز المنافسة بين المنافذ، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على جودة السلع المقدمة، لكن في الوقت نفسه فإن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة ومعلنة لكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك العديد من التساؤلات التي تشغل المواطنين حاليًا، وفي مقدمتها مستقبل منظومة الخبز المدعم وآليات صرف الدعم النقدي وحدود القيمة المخصصة لكل أسرة، فضلًا عن كيفية ضمان عدم تأثر الفئات الأولى بالرعاية بأي تغيرات قد تحدث نتيجة تطبيق النظام الجديد، مؤكدًا أن المواطن يحتاج إلى معلومات واضحة ومباشرة من الحكومة حتى تتكون لديه صورة كاملة حول طبيعة هذا التحول وأهدافه الحقيقية.

وشدد النائب حازم توفيق على ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع تشارك فيه الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمواطنون، قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية تتعلق بالتحول إلى الدعم النقدي.

وأكد أن هذا الملف يعد من أهم وأبرز القضايا المرتبطة بالأمن الاجتماعي للمواطن المصري، وحتى إذا كان الهدف النهائي هو تحقيق مصلحة المواطنين وضبط منظومة الدعم، فلا بد أن يكون المواطن شريكًا أساسيًا وصاحب قرار في أي تغيير يمس حياته اليومية وحقوقه المعيشية.

