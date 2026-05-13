روسيا.. خروج قطار ركاب عن مساره في مقاطعة بيلجورود جراء انفجار عبوة ناسفة

أفادت وسائل إعلام روسية بخروج قطار ركاب عن مساره في مقاطعة بيلجورود جراء انفجار عبوة ناسفة .

وأشارت وكالة ريا نوفوستي إلى أن الحادث تسبب في إصابة امرأة.

كما عملت فرق الطوارئ في موقع خروج عربات القطار عن مسارها بمقاطعة بيلجورود حيث جاري توضيح ملابسات الحادث .

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 286 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل فوق المناطق الروسية .

وفي وقت سابق ؛ حذّرت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس من أن روسيا تستعد لمواجهة طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن التحركات السياسية والعسكرية والاقتصادية لموسكو تعكس توجهًا نحو صراع ممتد يتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا.

وقالت كالاس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوروبية، إن المؤشرات الحالية تُظهر أن الكرملين يعيد ترتيب أولوياته على أساس “مواجهة استراتيجية طويلة” مع الغرب، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بتعزيز جاهزيتها الأمنية والاقتصادية لمواكبة هذه التحولات.