الأوقاف توسع نشاط الواعظات بالدروس والقوافل الدعوية بالمحافظات.. صور

واصلت وزارة الأوقاف تعزيز دور الواعظات في نشر الوعي الديني والفكري من خلال خطة دعوية وتثقيفية مكثفة شملت عددًا من المحافظات، وذلك في إطار اهتمام الوزارة ببناء الوعي الرشيد وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية.

وشهدت المديريات تنفيذ 89 درسًا منهجيًّا للواعظات في 13 مديرية، تناولت موضوعات متنوعة في التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية والتربية الإيمانية، إلى جانب معالجة عدد من القضايا الفكرية والسلوكية بأسلوب يجمع بين التأصيل الشرعي والوعي بالواقع.

القوافل الدعوية للواعظات

كما نظّمت الوزارة 26 قافلة دعوية للواعظات، جابت عددًا من المساجد والمناطق المختلفة، حاملة رسائل التوعية والتصحيح والإرشاد، حيث ركزت اللقاءات على نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والتوعية بأحكام العبادات ومواسم الطاعات، فضلًا عن مناقشة القضايا الأسرية والمجتمعية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وفي السياق نفسه، عُقد 26 مجلسًا فقهيًّا للواعظات في 9 مديريات، خُصصت لشرح الأحكام الشرعية والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الفقهية، بما يسهم في تقريب الفقه إلى الناس بلغة مبسطة تراعي احتياجات المجتمع وتحدياته.

وتعكس هذه الأنشطة الحضور المتنامي للواعظات في الميدان الدعوي، والدور الحيوي الذي يقمن به في تعزيز الوعي الديني والتربوي، وترسيخ قيم الرحمة والاعتدال والانتماء، في ضوء رؤية وزارة الأوقاف لبناء إنسان واعٍ ومتوازن فكريًّا وسلوكيًّا.