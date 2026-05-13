محافظ الغربية يوجه بغلق وتشميع 20 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من غلق وتشميع 20 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية والمقررة رسميا ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية



وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الصيفية للمحلات والورش ومنشأت الأنشطة المختلفة المقررة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

تحرك تنفيذي عاجل



وشدد المحافظ، على تفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية ضد المخالفين، لضمان ردعهم وعدم تكرار ذات المخالفة فى وقت لاحق.