حرارة ملتهبة تصل 42 درجة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات القادمة

في ظل التقلبات الجوية السريعة التي يشهدها فصل الربيع، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من الشبورة المائية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شهدت القاهرة هذا الأسبوع ذروة الموجة الحارة، حيث سجلت درجات الحرارة نحو 40 درجة مئوية، بينما وصلت في جنوب البلاد إلى 42 درجة مئوية.

وأضافت شاكر- لـ "صدى البلد"، أن من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، لتسجل القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية، بانخفاض يقارب 5 درجات مقارنة بدرجات حرارة اليوم، إلا أن الحرارة ستعاود الارتفاع مجددا يوم الخميس، لتقترب من 39 درجة مئوية، في أجواء شديدة الشبه بما نشهده اليوم على أغلب الأنحاء.

وتابعت: "شهدت بعض المناطق اليوم نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بينما يتوقع اليوم استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة ولكن دون أتربة أو رمال مثارة، ما يسهم في تحسن نسبي بالأحوال الجوية مقارنة بأمس، كذلك تستمر فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر".

وأشارت شاكر، إلى أن من المنتظر أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة المثارة، وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع القادم، دون مؤشرات على عودة الأجواء الباردة أو الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بالفعل في موجة ارتفاع في درجات الحرارة في تلك الأيام، ودرجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية، خلال هذا الأسبوع.

وأضاف شاهين- لـ "صدى البلد"، أن من المتوقع استمرار هذه الارتفاعات حتى منتصف الأسبوع القادم، وتكون ارتفاعات درجات الحرارة متفاوتة بين 36 إلى 40 درجة مئوية، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وتتراوح درجات من 40 الي 44 درجة مئوية في جنوب البلاد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 13 مايو 2026 حتى الأحد 17 مايو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الطقس كان معتدلا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على معظم المناطق، مع أجواء معتدلة ليلا، في إطار حالة من الطقس الربيعي المتقلب نسبيا.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أشارت الهيئة إلى أن السواحل الشمالية تسجل درجات عظمى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية، بينما تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 33 و36 درجة مئوية، في حين ترتفع بشكل أكبر على مناطق جنوب البلاد لتتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.

وأكدت استمرار هذا الارتفاع النسبي في درجات الحرارة طوال الفترة المقبلة، مع تفاوتات طفيفة من يوم لآخر.

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت الهيئة أن البلاد ستشهد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الأربعاء 13 مايو وحتى الأحد 17 مايو، على فترات متقطعة، موضحة أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق يوم الخميس 14 مايو، وهو ما قد يتسبب في تراجع الرؤية الأفقية ببعض المناطق المكشوفة.

وفي ختام بيانها، شددت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية على أهمية متابعة التحديثات والنشرات الجوية بشكل مستمر، نظرا للتغيرات السريعة التي تطرأ على خرائط الطقس خلال فصل الربيع، مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة الشبورة المائية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة.