موجة شديدة الحرارة| الأرصاد تكشف مفاجأة عن موعد التحسن.. تفاصيل

حالة من الجدل بسبب حالة الطقس في مصر وخاصة مع تعرض البلاد لموجة طقس شديد الحرارة في غير الطبيعي في هذا الوقت من العام.

حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من الخميس 14 مايو 2026 حتى الاثنين 18 مايو 2026، مع طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، ومعتدل ليلًا.

حالة طقس الأسبوع

وأوضحت الهيئة أن السواحل الشمالية ستسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 25 إلى 28 درجة للعظمى خلال فترة التوقعات، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات عظمى بين 33 و38 درجة، في حين ترتفع الحرارة في شمال الصعيد لتتراوح بين 35 و39 درجة.

أما جنوب الصعيد، فيشهد طقسًا شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 و43 درجة، مع استمرار الأجواء الحارة حتى ساعات الليل.

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت التوقعات إلى نشاط رياح على فترات متقطعة خلال بعض أيام الفترة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة يوم الخميس 14 مايو.

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، واتباع الإرشادات اللازمة لتفادي الإجهاد الحراري، في ظل استمرار الموجة الحارة.