طه جبريل
طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

محمود محسن

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 ذروة الموجة شديدة الحرارة، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب المحافظات، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا ومعتدلة ليلًا. 

وحذّر الدكتور محمود القياتي من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي قد تؤدي إلى انخفاض مؤقت في الرؤية الأفقية، فيما سجلت محافظات الصعيد أعلى درجات الحرارة لتصل إلى 41 درجة مئوية.

 توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء نهارا طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.


وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

تسجل درجات الحرارة اليوم مستويات مرتفعة، حيث تصل في بعض المناطق إلى ما بين 38 و41 درجة مئوية، خاصة في محافظات الصعيد مثل قنا والأقصر وأسوان، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى بين 34 و35 درجة.

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة وأجواء شديدة الحرارة اليوم الثلاثاء
 

قال الدكتور محمود القياتي إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على مختلف المحافظات.

وأكد القياتي أن الأجواء ستكون مرهقة خلال ساعات النهار، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة ليلًا، داعيًا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة.

وأشار إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

شدد القياتي على ضرورة: تجنب التعرض المباشر للشمس من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، والإكثار من شرب المياه والسوائل

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة

القيادة بحذر في ظل نشاط الرياح المثيرة للأتربة

واختتم بالتأكيد على أن البلاد تمر بذروة موجة حارة تتطلب الالتزام بالإرشادات للحفاظ على السلامة العامة.

