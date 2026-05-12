قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلية النواب : حالات جديدة في التصالح بمخالفات البناء بالتعديلات التشريعية | خاص
الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة
في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
الأسئلة ما بتفتحش والمنصة بتفصل.. شكاوى من امتحان البرمجة لأولى ثانوي
وكيل محلية النواب : اللي مش هيتصالح في البناء هيندم العمر كله .. فيديو
البابا تواضروس: لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر.. والدولة تواجه الإرهاب بكل حسم
على حساب الأهلي.. سبورتنج يتوج بدوري السوبر لكرة السلة للسيدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

حذر خبراء الصحة من أن بعض التغيرات البسيطة في طريقة الكلام قد تكون من العلامات المبكرة للإصابة بالخرف، خاصة مرض الزهايمر، مؤكدين أن التردد المتكرر أثناء الحديث أو استخدام كلمات مثل "أمم" و"إيه" بشكل زائد قد يشير إلى تغيرات في وظائف الدماغ.

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الباحثين يرون أن اللغة وطريقة تكوين الجمل قد تكشف مبكرًا عن تراجع القدرات الإدراكية قبل ظهور أعراض الخرف التقليدية مثل فقدان الذاكرة أو الارتباك.
 

وأوضح التقرير أن الخرف يؤثر تدريجيًا على الذاكرة والتفكير والسلوك، لكن تأثيره لا يقتصر على ذلك فقط، بل يمتد إلى القدرة على التحدث وإيجاد الكلمات المناسبة أثناء المحادثات.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص المصابين بالمراحل الأولى من الزهايمر قد يلاحظ عليهم:
ـ التوقف المتكرر أثناء الكلام
استخدام كلمات حشو مثل “أمم” و”إيه”
ـ البطء في تكوين الجمل
صعوبة إيجاد الكلمات المناسبة
ـ تبسيط الجمل واستخدام عدد أقل من الروابط اللغوية مثل “لأن” و”لكن”.

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

لماذا تحدث هذه التغيرات؟

وقال الدكتور تيم بينلاند، رئيس قسم المعرفة والتعلم بجمعية الزهايمر البريطانية، إن اللغة من أكثر الوظائف تعقيدًا في الدماغ، لأنها تعتمد على تنسيق عدة مناطق عصبية في الوقت نفسه.

وأضاف أن التقدم في العمر يؤدي بشكل طبيعي إلى بطء معالجة المعلومات، لكن التغير الملحوظ والمستمر في سرعة الكلام أو كثرة التردد قد يكون مؤشرًا على وجود تغيرات إدراكية مرتبطة بالخرف.

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

دراسة تكشف العلاقة بين بطء الكلام وصحة الدماغ

وكشفت دراسة أجرتها جامعة تورنتو على 125 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و85 عامًا، أن الأشخاص الذين يتحدثون بطلاقة وسرعة أكبر غالبًا ما يحققون نتائج أفضل في اختبارات الإدراك والذاكرة.

وفي المقابل، ارتبط التوقف المتكرر أثناء الحديث أو البطء الملحوظ في الكلام بزيادة احتمالات التراجع المعرفي والمراحل المبكرة من الزهايمر.

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

علامات أخرى مرتبطة بالخرف

وأكد الخبراء أن الخرف لا يظهر فقط من خلال فقدان الذاكرة، بل قد يصاحبه أيضًا:
صعوبة التركيز
تغيرات المزاج
مشكلات في إدراك الأماكن والمسافات
اضطرابات التوازن
صعوبة متابعة المحادثات

كما تشير أبحاث حديثة إلى أن بعض الأعراض قد تظهر قبل سنوات طويلة من التشخيص الرسمي للمرض.

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

أهمية التشخيص المبكر

وشدد الأطباء على أن اكتشاف الخرف مبكرًا يساعد في إبطاء تطور الأعراض وتحسين جودة حياة المريض، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بالخرف عالميًا.

ويُقدر عدد المصابين بالخرف في بريطانيا بنحو مليون شخص حاليًا، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 1.4 مليون بحلول عام 2040.

الخرف أعراض الخرف المبكرة الزهايمر علامات الزهايمر أعراض الزهايمر التغيرات اللغوية بطء الكلام فقدان الذاكرة صحة الدماغ التردد أثناء الكلام أمراض الشيخوخة التدهور المعرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

لن يستمر طويلا.. آخر فرصة لتقديم التظلمات في سكن لكل المصريين7

صندوق النقد

2.3 مليار دولار في الطريق لمصر.. الحكومة تنتهي من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد