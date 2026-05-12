فرج عامر يوجة رسالة لجماهير اتحاد العاصمة قبل أيام من مواجهة الزمالك

وجه رجل الأعمال فرج عامر رسالة الي جماهير نادي اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" ٥٠ الف مشجع سوف يحضرون نهائي الكونفدرالية الافريقية السبت القادم في استاد القاهرة ٤٨ الف زملكاوي و٢٠٠٠ مشجع جزائري لمساندة وتشجيع نادي اتحاد العاصمة ، أهلا بهم في وطنهم الثاني مصر ولكن بإذن الله الكاس مصرية ".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة



ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.