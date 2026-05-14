مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم.

طريقة بيكاتا بتلو بالمشروم..





المقادير :



1 كيلو جرام من لحم فخذة البتلو(قطع).

بصلة صغيرة مفرية ناعما.

2 ملعقة بقدونس مفري.

ملح فلفل بهارات.

2 بيضة متوسطة الحجم.

4/1 كيلو جبن بارميزان أو رومي مبشور.

3 ملاعق دقيق(طحين).

عصير ليمونة واحدة.

ربع كيلو مشروم شرائح.

2 ملعقة كبيرة سمن

.زيت نباتي للقلي.



طريقة التحضير:



في وعاء عميق تبلي قطع البيكاتا البتلو بالملح والفلفل والبهار والبصل والليمون. واتركيها ساعتين بالبراد حتى تتشرب من التتبيلة.



إخلطي في وعاء متوسط الحجم البيض المخفوق والبقدونس المفري والجبن المبشور.



بعد ساعتين إغمسي اللحم المتبل في الدقيق أولا ثم خليط البيض والجبن المبشور والبقدونس.



في مقلاة ضعي السمن والزيت النباتي وقومي بقلي قطع البيكاتا المغموسة بالبيض والجبن المبشور والبقدونس على نار هادئة حتى النضج والحصول على اللون الذهبي.



يشوح المشروم دقيقتين بالقليل من السمن في مقلاة على النار وأضيفي عصير الليمون ثم وزعي المشروم على طبق البيكاتا، وقدميه ساخنا مع البطاطس المحمرة، وبالهنا والشفا.