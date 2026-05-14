ساعة التكييف بـ 4 جنيه.. احترس من حر الصيف وأسعار العداد الكودي

التكييف
التكييف
وفاء نور الدين

يعاني أصحاب عدادات الكهرباء الكودية من ارتفاع سعر الكيلووات حيث أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسميا أن سعر الكيلووات للعدادات الكودي 2.74جنبه، بدءا من أبريل الحالي.

وهذا العداد شريحة موحدة وليس شرائح مثل العدادات القانونية التي تستفيد من نظام المحاسبة المنخفض حيث يبدأ سعر الكيلووات فيها بـ 68 قرش.

ولذلك هناك العديد من المبادرات النصائح  التي يتم تقديمها لترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب ارتفاع شحن كارت العداد وعدم نفاذ الرصيد سريعا، فهناك أجهزة يجب  إستخدامها  في أضيق الحدود، لأنها تستهلك كهرباء عالية.

ومن هذه الأجهزة  التكييف الذي يجب ترشيد استهلاكه وضبطه على درجة حرارة لاتقل عن 25 درجة  فتشغيل التكييف على 18 أو 20 في نظام الـ 2.74 جنيه هو قرار بنفاذ الرصيد

التكييف (1.5 حصان): الساعة الواحدة يستهلك من كيلو  الي كيلو ونصف  بتكلفة تبلغ  حوالي 3 لـ 4 جنيه.. يعني لو قمت لتشغيل التكييف  10ساعات  فقط  يومياً، ستدفع 1000 الي 1200جنيه في الشهر للتكييف فقط

 لذلك يجب على أصحاب العدادات الكودية تحويله إلى عداد قانوني وتوفير  الرصيد، ولمن يتسائل عن الفرق بين العداد القانوني الكودي فجمبعهم مسبوق الدفع (بكارت) ولكن العداد الكودي ليس باسم صاحب الوحدة وإنما له رقم ويتم تركيبه للمباني المخالفة وسعر الكيلووات فيه موحد وهو 2.74جنيه عكس القانوني وهو مكتوب باسم صاحبه ويتعامل بنظام الشرائح المدرجة واول كيلوات فيه ب68 قرش 

كيفية تحول عداد الكهرباء من "كودي" لـ عداد شرائح (قانوني) 


.الأوراق المطلوبة للتحويل:

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

- صورة عقد الملكية أو الإيجار (يفضل توثيقه).

- نموذج (8) أو شهادة التصالح .

- خطاب موافقة من الحي أو الوحدة المحلية موجه لشركة الكهرباء.

- آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.

- الذهاب لفرع الشركة 
تقديم  طلب "تحويل من عداد كودي إلى قانوني".
 

-ستقوم  الشركة بعمل معاينة فنية للتأكد من الوصلات.


-توقيع  عقد جديد بإسم صاحب الوحدة وتحويل العداد الي قانوني

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي
