هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من التراجع المحدود في مستهل تعاملات اليوم الخميس 14 مايو 2026 داخل عدد من البنوك المصرية، ليستقر متوسط سعر صرف الدولار اليوم قرب مستوى 52.8 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع.

وجاءت التحركات الطفيفة في سعر الدولار اليوم؛ بعد موجة الارتفاعات المحدودة التي سجلتها العملة الأمريكية.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم:

52.94 جنيه في بنك الكويت الوطني


أعلى سعر بيع للدولار اليوم:

53.04 جنيه في بنك الكويت الوطني


أقل سعر شراء للدولار اليوم:

52.85 جنيه في بنك البركة


أقل سعر بيع للدولار اليوم:

52.95 جنيه في بنك البركة والبنك الأهلي الكويتي.

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة وتعثر محادثات السلام

سعر الدولار اليوم 

  • بنك الكويت الوطني
    شراء: 52.94 جنيه
    بيع: 53.04 جنيه
     
  • بنك قناة السويس
    شراء: 52.93 جنيه
    بيع: 53.03 جنيه
     
  • البنك العقاري المصري العربي
    شراء: 52.91 جنيه
    بيع: 53.01 جنيه
     
  • كريدي أجريكول
    شراء: 52.88 جنيه
    بيع: 52.98 جنيه
     
  • البنك الأهلي الكويتي
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.95 جنيه
     
  • بنك مصر
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
     
  • بنك QNB الأهلي
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
     
  • البنك الأهلي المصري
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
     
  • البنك التجاري الدولي CIB
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
     
  • بنك HSBC
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
  • بنك الإسكندرية
    شراء: 52.87 جنيه
    بيع: 52.97 جنيه
     
  • البنك المركزي المصري
    شراء: 52.86 جنيه
    بيع: 53.00 جنيه
     
  • المصرف العربي الدولي
    شراء: 52.86 جنيه
    بيع: 52.96 جنيه
     
  • بنك البركة
    شراء: 52.85 جنيه
    بيع: 52.95 جنيه
وفد من أئمة الهند يصل للقاهرة

وصول وفد من أئمة الهند للمشاركة في دورة دراسات شرعية حول السنة بالأزهر

أمين البحوث الإسلامية يستقبل مفتي بولندا

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع مفتي بولندا تعزيز الوعي الدِّيني

الدكتور عمرو الورداني

الدين لا يحارب الفرح.. عمرو الورداني يفسر قول الله «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

