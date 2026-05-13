أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5991 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6990 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7989 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55920 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 13 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.03 جنيه

سعر الشراء: 52.89 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.26 جنيه

سعر الشراء: 62.09 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.76 جنيه

سعر الشراء: 71.55 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.13 جنيه

سعر الشراء: 14.09 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.44 جنيه

سعر الشراء: 14.40 جنيه

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم طقسًا معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة ليلًا، بينما تستمر الأجواء الحارة خلال فترات النهار على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت “غانم” أن درجات الحرارة العظمى تسجل نحو 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تصل الصغرى إلى 20 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية نحو 31 درجة مئوية، وترتفع الحرارة إلى 42 درجة بجنوب الصعيد، مقابل 34 درجة بشمال الصعيد.

وقالت، في تصريحات تلفزيونية، إن بعض المناطق تشهد نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، خاصة على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة دون تأثيرات كبيرة على أغلب المناطق.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع الحرص على تناول كميات كافية من المياه والسوائل، خاصة في محافظات جنوب الصعيد التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إلى جانب متابعة التحديثات والنشرات الجوية بشكل مستمر.