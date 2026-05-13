المؤبد لشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالوادي الجديد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في المواد المخدرة بمركز الفرافرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار عمر فهمي صقر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن رياض الرئيس بالمحكمة و عمرو محمد سلطان، و حضور أحمد عادل بدوي وكيل النائب العام و أمانة سر عادل حسين.

تعود وقائع القضية رقم 4116 لسنة 2025 جنايات الفرافرة إلى ورود معلومات للنقيب محمد الخميسي معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة تفيد قيام كلا من " أشرف . ا . ص " 37 عاما، عاطل ، و " حسن . أ . ح " 32 عاما، عاطل، و " ياسر . ع . م " 32 عاما، عاطل بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول اختصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكافة أنواعها وترويجها على نطاق واسع متربحين من وراء تعاملهم من تجار النصف جملة والمتعاطين مقابل مبالغ مالية يتم الحصول عليها نظير إمدادهم بالمواد المخدرة .

ضبط المتهمين بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة



وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب محمد الخميسي معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمين أسفرت عن ضبطهم وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش و وذخيرة ومبلغ مالي 2070 جنيه كما عثر بحوزته على كيس بلاستيكي وبفضه عثر بداخله على 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخلها مادة الشابو المخدر و قطعة لجوهر الحشيش وكيس يحتوي على جوهر الأفيون و 30 قرص من العقاقير المخدرة.



وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 24 لفافة لجوهر الشابو المخدر وكذا قطعتين لجوهر الحشيش بالإضافة إلى عبوة بداخلها 6 قطع لمخدر الحشيش و 10 أقراص من العقاقير المخدرة وعثر بحوزة المتهم الثالث على 26 لفافة لمادة الشابو المخدر وقطعتين حشيش و 20 قرص من العقاقير المخدرة و 2 مقص حديدي ولمبة زجاجية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة .



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تحت زعامة الأول تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم من المتعاطين وتجار الصنف جملة.

إحالة المتهمين للجنايات

وكان المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش المحام العام الأول لنيابات الوادي الجديد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات ووجهت النيابة العامة لهم في غضون 21 أكتوبر 2025 بدائرة مركز شرطة الفرافرة كون المتهمين تشكيلا عصابيا فيما بينهم للاتجار في الجواهر المخدرة يتزعمه الأول وأحرزوا جوهر الشابو والحشيش والترامادول والأفيون بقصد الاتجار .



كما حاز المتهمان الأول والثاني جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي وحاز المتهم الثاني أقراص الترامادول المخدرة بقصد التعاطي كما حاز المتهم الأول سلاحا ناريا وذخيرة بدون ترخيص وحاز المتهم الثالث أدوات " مقصان " بدون مسوغ قانوني .