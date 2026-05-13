توروب يقترب من الرحيل .. الأهلي يناقش فسخ العقد بالتراضي| تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر داخل القلعة الحمراء أن الإدارة أرسلت دعوة إلى وكيل ييس توروب للحضور إلى القاهرة عقب مباراة المصري، من أجل مناقشة إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي: أرسلنا دعوة إلى وكيل ييس توروب للحضور إلى القاهرة بعد مباراة المصري لمناقشة فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الموسم.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.