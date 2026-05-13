العالم يحبس أنفاسه بسبب فيروس هانتا.. والصحة تطمئن المصريين: نسبة دخوله منخفضة

هانتا.. فيروس تتصدر أخباره كافة الصحف العالمية، ويبرز فيروس 'هانتا' كقاتل صامت يختبئ في ظلال القوارض، محولاً أعراض الإنفلونزا البسيطة إلى هجوم تنفسي شرس يفتك بنحو 40% من ضحاياه.

احتمالية دخول هانتا مصر منخفضة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أن احتمالية دخول فيروس "هانتا " الى مصر منخفضة للغاية .. مشيرا الى وجود منظومة ترصد للأمراض المعدية قوية جدًا.

وقال المتحدث - في تصريحات تليفزيونية،، - أنه تم رفع درجة الاستعداد والترصد في جميع الموانىء ، موضحا أن التوجه الحالي في القطاع الصحي بمصر يركز على الوقاية والكشف المبكر ضمن المبادرات القومية، ما ساهم في تحسين معدلات التشخيص وتقليل المضاعفات والوفيات.



وأضاف أنه لا يوجد أي دليل علمي على أننا سوف نستنسخ تجربة "كورونا" لأن هذا الفيروس تم عزله مخبريا واكتشافه سنة 1978 ولم يحدث أي نوع من الانتشار المجتمعي لهذا الفيروس.

وبين أن هذا الفيروس ينتشر سنويا في أماكن محددة وبشكل محدد منذ 1978 وحتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الفحوصات المعملية التي تمت على المصابين لم تثبت وجود أي تحور في الفيروس .

الفيروس ينتقل من القوارض ومخلفاتها



ولفت المتحدث إلى أن الفيروس ينتقل من القوارض ومخلفاتها إلى الإنسان ولا ينتشر بسهولة بين البشر، مؤكدً أن بعض الحوادث المحدودة سجلت إصابات قليلة فقط، ما يعكس ضعف قدرته على الانتشار الواسع.

وأشار متحدث الصحة إلى أن أعراض فيروس "هانتا" تشمل ارتفاعًا في درجة الحرارة وإعياء وأمراض تنفسية، وفي المرحلة المتأخرة يتحول الى فشل في الاجهزة مع أعراض نزفية.

لا دليل علمي على استنساخ تجربة كورونا

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي دليل علمي بأننا سوف نستنسخ تجربة كورونا، مضيفا أن فيروس هانتا موجود منذ 50 عاما.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن فيروس هانتا ينتقل بين البشر ويحتاج اختلاط طويل مع المصاب.

تابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، ان احتمالية العدوى والوباء الجماعي بفيروس هانتا منخفضة جدا، مشيرا إلى أن مصر خالية تماما من هذا الفيروس ومصر آمنة ولا يوجد بها هانتا.

انتشار المرض بين البشر ليس سهلا

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، أن انتشار فيروس هانتا بين البشر ليس أمرًا سهلاً، موضحًا أن العدوى غالبًا ما ترتبط بالتعامل المباشر مع القوارض أو مخلفاتها.

وقال أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن أعراض فيروس هانتا قد تتشابه في بدايتها مع نزلات البرد أو الإصابة بفيروس كورونا، حيث تشمل ارتفاع درجة الحرارة والكحة والشعور بالإجهاد العام، ما قد يصعب التفرقة بينها في المراحل الأولى.

أزمات التنفس الحادة



وتابع أن المضاعفات الشديدة، وعلى رأسها أزمات التنفس الحادة، تعد من العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بفيروس هانتا، مؤكدًا أهمية التوجه السريع للطبيب عند تطور الأعراض أو ظهور صعوبات في التنفس.