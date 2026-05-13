الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية ..ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك اهم مواصفاته

هاتف ريلمي 16T
هاتف ريلمي 16T
لمياء الياسين

بعد أسابيع من التسريبات، أكدت شركة ريلمي رسميًا أن هاتف ريلمي 16T سيُطرح في الأسواق  يوم 22 مايو. ويأتي هذا الجهاز خلفًا لهاتف ريلمي 15T الذي أُطلق العام الماضي، والذي تميز بمواصفات مثل شاشة AMOLED FHD+ مقاس 6.57 بوصة، ومعالج Dimensity 6400، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير. وأكدت الشركة أن هاتف ريلمي 16T سيحتوي على أكبر بطارية في تاريخ هواتف ريلمي المرقمة.

موعد إطلاق هاتف Realme 16T
 

بحسب الشركة المصنعة، سيأتي هاتف Realme 16T ببطارية ضخمة سعتها 8000 مللي أمبير، يُزعم أنها تدوم حتى ثلاثة أيام من الاستخدام بشحنة كاملة. وسيدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 45 واط، بالإضافة إلى خاصية الشحن المباشر.
تدّعي شركة ريلمي أن الهاتف قادر على تشغيل لعبة BGMI بسلاسة لمدة تصل إلى 11 ساعة متواصلة بمعدل 60 إطارًا في الثانية. وعلى الرغم من احتوائه على بطارية كبيرة، إلا أن الهاتف يتميز بتصميم نحيف بسماكة 8.8 ملم.


سيأتي الهاتف بشاشة مسطحة كبيرة قياس 6.8 بوصة. بينما استخدمت الشركة سبيكة ألومنيوم لوحدة الكاميرا، سيتمتع الإطار الجانبي بلمسة نهائية معدنية. أما من حيث التصميم، فسيتوفر هاتف Realme 16T بألوان الأخضر، والأحمر ، والأسود 

ميزات هاتف Realme 16T

مع تبقي عشرة أيام على الإطلاق، من المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل حول هاتف Realme 16T خلال الأيام القادمة. وقد رُصد الهاتف مؤخرًا على منصة اختبار الأداء Geekbench مزودًا بمعالج Dimensity 6300. وتشير بعض التقارير إلى أن الهاتف قد يحتوي على نسخة مُحسّنة قليلاً من هذا المعالج، يُحتمل أن تُسمى Dimensity 6360.

كما كشفت قائمة Geekbench عن ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ونظام Android 16. وأشار تقرير حديث إلى أن الهاتف قد يأتي في إصدارات متعددة ، بما في ذلك 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

