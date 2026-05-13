قيادات المنوفية الأزهرية تشهد انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني

انطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني بمنطقة المنوفية الأزهرية، وسط متابعة ميدانية مكثفة من قيادات المنطقة؛ للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

وفي هذا الإطار، تفقد وكيل الوزارة الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، لجنة معهد بنين منوف الإعدادي التابعة لإدارة منوف التعليمية، حيث تابع انتظام أعمال اللجان، واطمأن على تهيئة المناخ الملائم للطلاب، والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان بما يحقق مصلحة الطلاب.

وفي السياق ذاته، أجرى سعيد عامر، الوكيل الثقافي بالمنطقة، جولة تفقدية بمقر لجنة معهد شبين الكوم النموذجي الابتدائي للشهادتين الابتدائية والإعدادية؛ لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على مدى انتظام العمل داخل اللجان.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية هذا العام (١٠١٣١) طالبًا وطالبة، فيما يبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (٨٥٩٣) طالبًا وطالبة، بإجمالي يتجاوز ١٨ ألف طالب وطالبة على مستوى المنطقة الأزهرية.

وقد أدى طلاب الشهادة الابتدائية اليوم امتحان مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاني الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف)، وسط أجواء من الهدوء والالتزام داخل اللجان.