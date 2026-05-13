الجيش الإيراني يتوعد: لن نسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز

صرّح المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن الجيش لن يسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز لدخول القواعد في المنطقة، وفق وكالة أنباء فارس.

وفي حديثه اليوم الأربعاء خلال مراسم أربعينية دفن الفريق عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، في مشهد، قال العميد محمد اكرمي نيا: "اليوم، يخضع مضيق هرمز للسيطرة الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية، ويخضع غرب المضيق لسيطرة البحرية التابعة للحرس الثوري، بينما يخضع شرقه لسيطرة البحرية التابعة للجيش".

وأضاف أن "هذه السيطرة المنسقة والمتكاملة، إلى جانب تعزيز مراقبة إيران وسيادتها على المنطقة، ستدرّ على البلاد عائدات تصل إلى ضعف عائدات النفط".

كما قال المتحدث باسم جيش إيران: "لن نسمح بعد الآن بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز لدخول القواعد في المنطقة. من يريد العبور من المضيق يجب أن يخضع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية".