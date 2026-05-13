غارات جوية للجيش السوداني على مواقع للدعم السريع في جنوب دارفور

اعلن مراسل القاهرة الإخبارية ، عن غارات جوية للجيش السوداني على مواقع للدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وحذر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت، من أن غالبية العائدين يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية، حيث الدمار الواسع وانهيار الخدمات الأساسية، مشيراً إلى تعرض المدن السودانية للتخريب الممنهج والتدمير، خاصة في الخرطوم التي شهدت حصارا دام سنتين وتدميرا منظما للخدمات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "رفعت" إن استمرار زيادة أعداد العائدين - سواء من داخل السودان أو من خارجه - يمثل بارقة الأمل في خضم واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، مع تسجيل عودة نحو 4.1 مليون شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد.