شكرًا بعثة الحج.. مصري يستعيد أمواله وأوراقه بعد فقدانها بمطار المدينة المنورة

نجح ضباط بعثة الحج الرسمية بالمدينة المنورة في إعادة حقيبة مفقودة لأحد الحجاج المصريين، بعد فقدها داخل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عقب وصوله من القاهرة.

وكان الحاج عادل إبراهيم عطية قد فوجئ بفقدان حقيبة كتف صغيرة تحتوي على مبلغ 5500 ريال سعودي و2700 جنيه مصري، بالإضافة إلى أوراقه الرسمية ومتعلقاته الشخصية، وذلك عقب وصوله إلى المدينة المنورة ضمن رحلة مصر للطيران القادمة من مطار القاهرة الدولي.

وفور تلقيهم البلاغ، تحرك ضباط بعثة حج القرعة المتواجدون داخل المطار، وبدأوا عمليات بحث مكثفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حتى تمكنوا من العثور على الحقيبة وإعادتها إلى صاحبها في وقت قياسي.



وأعرب الحاج عادل إبراهيم عطية عن سعادته الكبيرة باستعادة متعلقاته، موجهاً الشكر لضباط بعثة الحج الرسمية على جهودهم المتواصلة وحرصهم على تقديم الدعم والرعاية لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة.