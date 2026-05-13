خطوة أوروبية جديدة.. الأهلي يتحرك لعقد شراكة كبرى مع أياكس لتطوير قطاع الناشئين

دخل الأهلي في مفاوضات متقدمة مع أياكس أمستردام الهولندي من أجل توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء وفق النموذج الأوروبي.

وشهدت الساعات الماضية سفر سيد عبد الحفيظ إلى هولندا لعقد جلسات مباشرة مع مسؤولي أياكس، من أجل وضع اللمسات النهائية على بروتوكول التعاون المرتقب بين الناديين.

أياكس يدير قطاع الناشئين في الأهلي

وتتضمن الاتفاقية منح النادي الهولندي دورًا رئيسيًا في إدارة وتطوير قطاع الناشئين بالأهلي، من خلال وضع برامج فنية جديدة تعتمد على أساليب اكتشاف وتطوير المواهب التي يشتهر بها أياكس على مستوى العالم.

ويأتي المشروع بدعم كبير من ياسين منصور، في إطار خطة طويلة المدى تستهدف بناء قاعدة قوية من اللاعبين الصاعدين داخل النادي، وتقليل الاعتماد على سياسة التعاقدات المكلفة وشراء اللاعبين الجاهزين من الخارج.

مشروع طويل المدى داخل القلعة الحمراء

وترى إدارة الأهلي أن التعاون مع أياكس يمثل خطوة مهمة في إعادة تشكيل منظومة الناشئين بالنادي، خاصة في ظل السمعة العالمية التي يمتلكها العملاق الهولندي في صناعة النجوم وتصدير المواهب إلى أكبر أندية أوروبا.

ومن المنتظر أن يشمل التعاون برامج تدريب للمدربين، وآليات حديثة لاكتشاف المواهب، إلى جانب تطوير الجوانب الفنية والبدنية للاعبين داخل مختلف المراحل السنية.

ويترقب مسؤولو الأهلي الانتهاء من الاتفاق النهائي خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع الذي قد يمثل تحولًا كبيرًا في مستقبل قطاع الكرة بالنادي.