إيرادات السينما أمسl تفوق هشام ماجد.. ومحمد سعد يحصد 23 ألف جنيه

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، هي: «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس».

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس الثلاثاء .

برشامة:

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس وصلت إلي 716,076 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر.

“برشامة” بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

إيجي بست:

حقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى 119,136 جنيه ، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

سفاح التجمع:

تمكن فيلم “سفاح التجمع” من تحقيق إيرادات عالية، بعد عودته للسينما مرة أخرى.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 105,792 جنيه أمس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، وجيسيكا حسام الدين، ومريم الجندي، وسينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

فاميلي بيزنس:

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 22,993 جنيه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.