قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عزل 1700 شخص على متن سفينة سياحية في بوردو الفرنسية عقب وفاة راكبة
دينية النواب تطالب بزيادة بند الصيانة بموازنة وزارة الأوقاف.. صور
شكرًا بعثة الحج.. مصري يستعيد أمواله وأوراقه بعد فقدانها بمطار المدينة المنورة
العيد إمتى؟ موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 فلكيًا ورسميًا
وزيرة الإسكان: القطاع العقاري المصري أصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار
بريطانيا تتحرك ضد التدخلات الخارجية.. والملك تشارلز يكشف عن قوانين مرتقبة
عندما يخسر الزمالك ذهابًا بهدف تبدأ الحكاية.. ريمونتادا أفريقية تتجدد أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
وزير السياحة: نمو 20% في أعداد السائحين خلال 2025.. ونائبة: لا بد من خلق إجراءات محفزة للاستثمار
رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح مهمة للحجاج المتوافدين على الأراضي المقدسة
التضامن الاجتماعي تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية
خطوة بخطوة.. تعمل إيه لو شوفت شخص في الشارع ظاهر عليه علامات تعاطي المخدرات.. فيديو
تراجع جديد.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب بعد صدمة بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شافهم في وضع مخـ ـل.. سيدة تحاول التخلص من طفلها بمساعدة عمه في الدقهلية| القصة الكاملة

سيدة تحاول التخلص من طفلها بمساعدة عمه في الدقهلية
سيدة تحاول التخلص من طفلها بمساعدة عمه في الدقهلية
همت الحسيني

تحولت لحظات داخل منزل هادئ بإحدى قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية إلى واقعة صادمة، بعدما حاولت أم التخلص من طفلها الصغير بمساعدة شقيق زوجها، عقب مشاهدته لهما معًا داخل المنزل في وضع مخل، خوفًا من افتضاح أمرهما أمام الأب الذي يعمل خارج البلاد.

صورة أرشيفية
سيدة تحاول التخلص من طفلها بمساعدة عمه في الدقهلية

شافهم في وضع مخل

القصة بدأت عندما استقبل مستشفى بشربين طفلًا في العقد الأول من عمره، يبلغ 3 سنوات، في حالة إغماء، بعدما أحضرته والدته مدعية أنها عثرت عليه فاقدًا للوعي داخل المنزل، واعتقدت أنه توفي.

وبفحص الطفل، تبين للأطباء أنه لا يزال على قيد الحياة، مع وجود آثار خنق واضحة واحمرار حول الرقبة، ما أثار الشكوك حول حقيقة ما تعرض له، خاصة مع تضارب رواية الأم.

وكشف شهود عيان أن الطفل يُدعى «م.ح»، وقيل انه شاهد والدته في وضع مخل مع عمه، وهو ما تسبب في محاولة الأم بخنق طفلها حتى لا يفضح سرها مع شقيق والده.

أرشيفية
سيدة تحاول التخلص من طفلها بمساعدة عمه في الدقهلية

الأجهزة الأمنية تتحرك

فيما بدأت الأجهزة الأمنية بالدقهلية فحص ملابسات الواقعة، ليتبين لاحقًا وجود شبهة جنائية وراء إصابته. 

وتوصلت التحريات إلى أن الأم تربطها علاقة غير شرعية بشقيق زوجها، وأن الطفل شاهدهما داخل المنزل، ما دفعهما للتفكير في التخلص منه خوفًا من نقل ما رآه إلى والده عقب عودته من الخارج.

التحريات تكشف مفاجآت

وبحسب التحريات، اتفقت الأم مع شقيق زوجها على خنق الطفل باستخدام «إيشارب»، حتى فقد وعيه، واعتقدا أنه فارق الحياة، قبل أن تنقله والدته إلى المستشفى في محاولة لإبعاد الشبهة عنها وإظهار الأمر وكأنه حالة إغماء طبيعية.\

سيدة تحاول التخلص من طفلها بمساعدة عمه في الدقهلية

ومع تضييق الخناق عليها خلال التحقيقات، انهارت الأم واعترفت بتفاصيل الواقعة كاملة، مؤكدة اتفاقها مع شقيق زوجها على التخلص من طفلها بعد مشاهدته لهما داخل المنزل.

وتمكنت مباحث الدقهلية من ضبط الأم وشقيق الزوج، وجرى التحفظ عليهما، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات لكشف جميع الملابسات.

الدقهلية اخبار الحوادث محافظة الدقهلية جريمة شرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

مشغولات ذهبية

فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق

عيدميلاد لميس الحديدي

«استقلالك المادي سر قوتك» .. رسالة على تورتة عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي | شاهد

ترشيحاتنا

محمد صلاح

اتفاق مبدئي بين فنربخشة ومحمد صلاح

الزمالك

أحمد حسن: رجل أعمال يتكفل بمكافآت ضخمة حال تتويج الزمالك بالكونفدرالية

الزمالك

أحمد عطا: روح الزمالك سر التفوق.. ومحمد إسماعيل قدم درسًا في المنافسة الشريفة

بالصور

أبطال فيلم «Ceniza en la Boca» يخطفون الأنظار بمهرجان كان

أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد